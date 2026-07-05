В Красноярском крае нашли мертвой пятилетнюю девочку, пропавшую вместе с матерью

В городе Ачинске Красноярского края обнаружили мертвой пятилетнюю девочку, которая ранее пропала вместе со своей матерью. В настоящее время сотрудники полиции и следственных органов выясняют, причастна ли женщина к гибели собственного ребенка. Саму мать до сих пор не нашли.





По данным следствия, женщина вместе с дочерью ушла из дома в Ачинске в неизвестном направлении еще 27 июня. О пропаже супруги и ребенка в полицию сообщил муж. В ходе поисковых мероприятий камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавших сначала в самом Ачинске, а затем на улице Норильской в Красноярске, который находится в 150 километрах от места исчезновения.





В итоге тело девочки без признаков жизни нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления Следственного комитета, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.





По сообщениям в социальных сетях, мать ребенка ранее демонстрировала странное поведение и неоднократно уходила как от мужа, так и от своих родителей.