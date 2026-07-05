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В Красноярском крае нашли мертвой пятилетнюю девочку, пропавшую вместе с матерью
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В Красноярском крае нашли мертвой пятилетнюю девочку, пропавшую вместе с матерью

Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске, поиски женщины продолжаются

Денис Герасимов
Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске, поиски женщины продолжаются

В городе Ачинске Красноярского края обнаружили мертвой пятилетнюю девочку, которая ранее пропала вместе со своей матерью. В настоящее время сотрудники полиции и следственных органов выясняют, причастна ли женщина к гибели собственного ребенка. Саму мать до сих пор не нашли.


По данным следствия, женщина вместе с дочерью ушла из дома в Ачинске в неизвестном направлении еще 27 июня. О пропаже супруги и ребенка в полицию сообщил муж. В ходе поисковых мероприятий камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавших сначала в самом Ачинске, а затем на улице Норильской в Красноярске, который находится в 150 километрах от места исчезновения.


В итоге тело девочки без признаков жизни нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления Следственного комитета, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. 


По сообщениям в социальных сетях, мать ребенка ранее демонстрировала странное поведение и неоднократно уходила как от мужа, так и от своих родителей.

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#дети #красноярский край #пропавшие дети