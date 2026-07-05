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Восемь человек ранены при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости
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Восемь человек ранены при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости

По данным полиции, среди пострадавших четверо детей

Денис Герасимов

В Бруклине во время празднования Дня независимости США восемь человек получили ранения в результате стрельбы, сообщает The New York Post со ссылкой на полицию и источники. 


Инцидент произошел 4 июля около 22:35 по местному времени на Кони-Айленде, неподалеку от набережной, где проходил фейерверк.


Как уточнили собеседники издания, среди пострадавших — четверо детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также взрослые от 21 года до 37 лет. Все они были госпитализированы. 


По информации телеканала NBC, в настоящее время семеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, а 21-летняя женщина — в критическом. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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#нью-йорк #стрельба #сша