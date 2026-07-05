Путин и Трамп провели телефонный разговор по вопросам Украины и двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили международную и двустороннюю повестку. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в ходе беседы Путин обрисовал ситуацию на поле боя, рассказал о взятии Константиновки и напомнил о историческом вкладе России в становление американской государственности.





Также лидеры упомянули союзничество двух стран в годы Второй мировой войны. Во время разговора Путин лично поздравил Трампа и американских граждан с 250-летием независимости США. Ранее российский президент также направлял в адрес Трампа официальную поздравительную телеграмму.





Основное внимание стороны уделили украинскому конфликту. Трамп заявил о необходимости его скорейшего завершения для восстановления экономического сотрудничества и подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений.





Помощник Трампа Чарльз Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер готовы повторно посетить Москву для продолжения переговоров, указал американский президент.





Путин и Трамп также подчеркнули важность сохранения контактов по военно-политической и экономической тематикам, договорились оставаться на связи и провести новые переговоры в ближайшее время.