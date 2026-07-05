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Путин и Трамп провели телефонный разговор по вопросам Украины и двусторонних отношений
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Путин и Трамп провели телефонный разговор по вопросам Украины и двусторонних отношений

Лидеры обсудили ситуацию на поле боя, перспективы мирного урегулирования и условились продолжить контакты

Daily Storm
Лидеры обсудили ситуацию на поле боя, перспективы мирного урегулирования и условились продолжить контакты

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили международную и двустороннюю повестку. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в ходе беседы Путин обрисовал ситуацию на поле боя, рассказал о взятии Константиновки и напомнил о историческом вкладе России в становление американской государственности. 


Также лидеры упомянули союзничество двух стран в годы Второй мировой войны. Во время разговора Путин лично поздравил Трампа и американских граждан с 250-летием независимости США. Ранее российский президент также направлял в адрес Трампа официальную поздравительную телеграмму.


Основное внимание стороны уделили украинскому конфликту. Трамп заявил о необходимости его скорейшего завершения для восстановления экономического сотрудничества и подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений. 


Помощник Трампа Чарльз Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер готовы повторно посетить Москву для продолжения переговоров, указал американский президент. 


Путин и Трамп также подчеркнули важность сохранения контактов по военно-политической и экономической тематикам, договорились оставаться на связи и провести новые переговоры в ближайшее время.

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