Белоусов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

С комплектованием Вооруженных сил России есть проблемы, однако о новой мобилизации речи не идет, заявил кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.





Белоусов назвал комплектование армии одним из главных вопросов для Минобороны. По его словам, речь идет о плановых мерах — призыве и наборе по контракту. Последнее кандидат на должность главы военного ведомства назвал особенно важным.





Самым насущным вопросом Белоусов считает оснащение российских войск в зоне СВО: поставки современнейшей военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и прочего.