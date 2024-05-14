Белоусов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

С комплектованием Вооруженных сил России есть проблемы, однако о новой мобилизации речи не идет, заявил кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.
Белоусов назвал комплектование армии одним из главных вопросов для Минобороны. По его словам, речь идет о плановых мерах — призыве и наборе по контракту. Последнее кандидат на должность главы военного ведомства назвал особенно важным.
Самым насущным вопросом Белоусов считает оснащение российских войск в зоне СВО: поставки современнейшей военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и прочего.
Белоусов также отметил, что нужно отрабатывать новые методы ведения боевых действий, упреждать Вооруженные силы Украины. Противник быстро учится, «ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно», сказал он.
Выступая перед сенаторами, Белоусов заявил, что при прежнем министре обороны Сергее Шойгу сформирована современная система Вооруженных сил РФ.
Белоусов пообещал, что на посту министра обороны не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения поставленных задач. В конце выступления он поделился принципом, которым руководствуется в жизни: «Ошибаться можно, врать — нельзя». Это кредо Белоусов назвал «железобетонным». В зале раздались аплодисменты.
Президент Владимир Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны и предложил назначить на этот пост первого вице-премьера Андрея Белоусова. Шойгу стал секретарем Совбеза, сменив Николая Патрушева. Тот в свою очередь назначен помощником президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил кандидатуру Белоусова необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».