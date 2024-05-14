Новости
Новости 18+
St
Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга
18+
До этого он был губернатором Калининградской области undefined
Новости

Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга

До этого он был губернатором Калининградской области

Госдума утвердила бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли России, сообщает телеканал «Дума ТВ». До прихода в правительство региона Алиханов возглавлял департамент госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга.


Нижняя палата парламента поддержала кандидатуры еще трех губернаторов на должности федеральных министров: Михаила Дегтярева (Хабаровский край) — главы Минспорта, Романа Старовойта (Курская область) — руководителя Минтранса, Сергея Цивилева (Кемеровская область) — главы Минэнерго.


Дегтярев до прихода на пост хабаровского губернатора был главой комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований. Старовойт в 2012-2018 годах руководил Росавтодором, в 2019-м возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Цивилев с апреля 2018 года руководит крупнейшим российским угледобывающим регионом, с декабря 2020-го возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Энергетика».


Госдума также переутвердила нынешних министров: Александра Козлова (Минприроды), Антона Котякова (Минтруд), Сергея Кравцова (Минпросвещения), Ольгу Любимову (Минкульт), Михаила Мурашко (Минздрав), Максима Решетникова (Минэкономразвития), Антона Силуанова (Минфин), Ирека Файзуллина (Минстрой), Валерия Фалькова (Минобрнауки), Алексея Чекункова (Минвостокразвития), Максута Шадаева (Минцифры). Первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут утвердили руководителем ведомства.


Согласно законодательству, после того как Госдума утвердит кандидатуры министров, их назначает президент. То же касается вице-премьеров. Такой же порядок предусмотрен в Совете Федерации, который рассматривает кандидатуры глав силовых ведомств и МИД.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Мишустин предложил Госдуме кандидатов в новое правительство

В кабмин перейдут губернаторы Калининградской, Курской, Кемеровской областей и Хабаровского края 11 мая 2024
Dailystorm - Мишустин предложил Госдуме кандидатов в новое правительство
#правительство #госдума #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии