Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга

Госдума утвердила бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли России, сообщает телеканал «Дума ТВ». До прихода в правительство региона Алиханов возглавлял департамент госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга.





Нижняя палата парламента поддержала кандидатуры еще трех губернаторов на должности федеральных министров: Михаила Дегтярева (Хабаровский край) — главы Минспорта, Романа Старовойта (Курская область) — руководителя Минтранса, Сергея Цивилева (Кемеровская область) — главы Минэнерго.





Дегтярев до прихода на пост хабаровского губернатора был главой комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований. Старовойт в 2012-2018 годах руководил Росавтодором, в 2019-м возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Цивилев с апреля 2018 года руководит крупнейшим российским угледобывающим регионом, с декабря 2020-го возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Энергетика».





Госдума также переутвердила нынешних министров: Александра Козлова (Минприроды), Антона Котякова (Минтруд), Сергея Кравцова (Минпросвещения), Ольгу Любимову (Минкульт), Михаила Мурашко (Минздрав), Максима Решетникова (Минэкономразвития), Антона Силуанова (Минфин), Ирека Файзуллина (Минстрой), Валерия Фалькова (Минобрнауки), Алексея Чекункова (Минвостокразвития), Максута Шадаева (Минцифры). Первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут утвердили руководителем ведомства.





Согласно законодательству, после того как Госдума утвердит кандидатуры министров, их назначает президент. То же касается вице-премьеров. Такой же порядок предусмотрен в Совете Федерации, который рассматривает кандидатуры глав силовых ведомств и МИД.