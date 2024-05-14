Глава Минсельхоза Кубани сообщил, что из-за заморозков глобально ничего из посевов не пострадало

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека сообщил Daily Storm, что из-за заморозков «глобально ничего» из посевов «не пострадало». В начале мая в МЧС региона объявили штормовое предупреждение о заморозках в некоторых районах.





«У нас локальных заморозков не было, у нас были точечные заморозки. Глобально ничего [из посевов] не пострадало», — сообщил Дерека.





Daily Storm уточнил, значит ли это, что с урожаем все будет в порядке и ничего не поменяется. «Да, ничего не изменится», — предположил глава ведомства.





В мае заморозки наблюдались в ряде регионов России, в том числе в Краснодарском крае. 4 мая Главное управление МЧС по Кубани объявило предупреждение о заморозках 5 и 6 мая, местами в северной половине и предгорных районах — до минус трех градусов.





В ведомстве в тот день предупредили, что в связи с заморозками «повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений». Специалисты посоветовали защитить растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.





По данным сервиса «Яндекс.Погода», в столице Кубани, Краснодаре, 5 и 6 мая заморозков не наблюдалось. Минимальная температура ночью составляла 15 градусов тепла.





9 мая Минсельхоз России сообщил, что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны. Для этого есть все необходимые ресурсы, заверили в ведомстве.