Арестован второй фигурант дела главного кадровика Минобороны

Басманный районный суд арестовал до 12 июля Леву Мартиросяна по подозрению в даче взятки экс-начальнику 8-го управления Генерального штаба ВС РФ Юрию Кузнецову, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Управление является центральным органом службы защиты гостайны, занимается технической защитой информации.





Ранее суд отправил под стражу самого Кузнецова. На момент задержания он руководил главным управлением кадров Минобороны. Кузнецов возглавлял 8-е управление с 2010-го по 2023 год. По версии следствия, генерал-лейтенант был лично знаком с Мартиросяном, Кузнецов захотел получить у знакомого взятку «в виде иного имущества» за действия, «которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», сообщила пресс-служба судов. В Следственном комитете заявляли, что преступление было совершено в 2021-2023 годах.





Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что руководство 8-го управления «в целях оптимизации расходов» решило расквартировать учащихся Краснодарского высшего военного училища (КВВУ) в гостиничных номерах, контракт на 372 миллиона рублей выиграл Мартиросян. Он был знаком с Кузнецовым еще когда сам работал в КВВУ в должности начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения. За помощь в победе на конкурсе Мартиросян оформил на жену Кузнецова участок и дом в Краснодаре. Следствие оценивает эту недвижимость в 30 миллионов рублей.





Кузнецов — второй представитель Министерства обороны, арестованный в последнее время. 23 апреля задержали заместителя главы ведомства Тимура Иванова, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Чиновника отправили под стражу. По версии следствия, замминистра обороны оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на его личных объектах. Взятку, как считает следствие, также получил друг Иванова, бизнесмен Сергей Бородин, а дал ее президент и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Оба тоже арестованы. Иванова отстранили от должности.