В Минсельхозе предсказали достойный урожай в России в 2024 году, несмотря на проблему заморозков

Несмотря на проблему заморозков, Минсельхоз ожидает в 2024 году достойный урожай. Так в пресс-службе ведомства ответили на соответствующий вопрос Daily Storm.





«Минсельхоз России ожидает, что в 2024 году будут получены достойные урожаи, это позволит не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнять экспортные обязательства», — заявили в ведомстве.





Там также отметили, что региональные органы управления АПК приступили к определению размера ущерба от заморозков, а все погибшие посевы будут пересеяны — необходимые для этого ресурсы есть.





«Окончательная оценка ущерба будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», — добавили в министерстве.