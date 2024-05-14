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В Минсельхозе предсказали достойный урожай в России в 2024 году, несмотря на проблему заморозков
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Органы управления АПК приступили к определению размера ущерба undefined
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В Минсельхозе предсказали достойный урожай в России в 2024 году, несмотря на проблему заморозков

Органы управления АПК приступили к определению размера ущерба

Несмотря на проблему заморозков, Минсельхоз ожидает в 2024 году достойный урожай. Так в пресс-службе ведомства ответили на соответствующий вопрос Daily Storm.


«Минсельхоз России ожидает, что в 2024 году будут получены достойные урожаи, это позволит не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнять экспортные обязательства»,заявили в ведомстве.


Там также отметили, что региональные органы управления АПК приступили к определению размера ущерба от заморозков, а все погибшие посевы будут пересеяны — необходимые для этого ресурсы есть.


«Окончательная оценка ущерба будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», — добавили в министерстве.

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Dailystorm - Глава Минсельхоза Кубани сообщил, что из-за заморозков глобально ничего из посевов не пострадало
#урожай #минсельхоз #заморозки
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