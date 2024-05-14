Умер журналист Максим Кононенко

Журналист и публицист Максим Кононенко скончался на 54-м году жизни, сообщила телеканалу RT его супруга. В последние годы Кононенко был постоянным автором Telegram-канала «Специально для RT».





Публицисту стало плохо в его квартире в поселке Мосрентген. Мужчину госпитализировали с внутренним кровотечением, но спасти не смогли, пишет канал «112» со ссылкой на источник. Брат Кононенко Андрей подтвердил РБК, что журналист умер в больнице.





Кононенко родился в 1971 году в Апатитах. В 1988-м переехал в Москву и поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, также учился в Литературном институте имени Горького.





В 2005-2008 годах вместе с политологом Глебом Павловским вел программу «Реальная политика» на телеканале НТВ, в 2008-м пришел на радио «Вести FM», где вел ежедневную рубрику «Реплика». В 2009 году стал ведущим программы «Коллекция глупостей» на НТВ. С 2013-го по 2017 год был колумнистом газеты «Известия», автором и ведущим рубрики «Реплика» на телеканале «Россия 24». С 2016 года был колумнистом RT, сайтов Lenta.ru и «Газета.Ru».





Кононенко — автор интернет-проектов, например, vladimir.vladimirovich.ru и «Сумасшедший Дом Мистера Паркера». Вел аккаунт в LiveJournal («Живом журнале») под псевдонимом Мистер Паркер, а также Telegram-канал.