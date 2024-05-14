Путин утвердил новый состав правительства России

Президент России Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Всего в правительство, помимо его главы, входят 10 вице-премьеров и 21 министр. Соответствующие указы главы государства были опубликованы на сайте Кремля.





Согласно указу о назначении членов кабмина и директоров служб, Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой посты глав МВД и МЧС соответственно.





Первым зампредседателя правительства президент назначил Дениса Мантурова. Вице-премьерами стали Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.





Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Минюста.





Впервые правительство РФ было сформировано по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Предварительно все кандидатуры рассматривали и утверждали в парламенте. При этом после одобрения претендентов Путин не мог отказать им в назначении.