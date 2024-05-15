Средства ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымом

Средства противовоздушной обороны сбили над Крымским полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, выпущенных украинскими силами, сообщает Министерство обороны России.





Несколько ракет перехвачено над акваторией Черного моря и в районе аэродрома Бельбек, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В районе села Полюшко потушили возгорание от упавших осколков, гражданская инфраструктура не пострадала. Обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе Федоровской улицы, люди не пострадали.





Система ПВО также сработала в Белгородской области. В небе над регионом уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» украинского производства и девять беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Еще пять БПЛА сбиты над Курской областью, три — над Брянской.