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Средства ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымом
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Над Белгородской, Курской и Брянской областями уничтожено 17 беспилотников undefined
Новости

Средства ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымом

Над Белгородской, Курской и Брянской областями уничтожено 17 беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили над Крымским полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, выпущенных украинскими силами, сообщает Министерство обороны России.


Несколько ракет перехвачено над акваторией Черного моря и в районе аэродрома Бельбек, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В районе села Полюшко потушили возгорание от упавших осколков, гражданская инфраструктура не пострадала. Обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе Федоровской улицы, люди не пострадали.


Система ПВО также сработала в Белгородской области. В небе над регионом уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» украинского производства и девять беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Еще пять БПЛА сбиты над Курской областью, три — над Брянской.

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Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российскую территорию, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

В Минобороны отчитались об уничтожении четырех американских ракет ATACMS над Крымом

Ведомство не уточнило время, когда именно работали силы ПВО 4 мая 2024
Dailystorm - В Минобороны отчитались об уничтожении четырех американских ракет ATACMS над Крымом
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