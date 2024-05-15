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Путин назначил губернаторов пяти регионов
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Они сменили перешедших на работу в правительство и администрацию президента глав субъектов Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Путин назначил губернаторов пяти регионов

Они сменили перешедших на работу в правительство и администрацию президента глав субъектов

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов пяти регионов, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля:


  • Кемеровской области — Илью Середюка;


  • Курской области — Алексея Смирнова;


  • Калининградской области — Алексея Беспрозванных;


  • Тульской области — Дмитрия Миляева;


  • Хабаровского края — Дмитрия Демешина.


Середюк, Смирнов и Миляев до назначения были первыми заместителями губернаторов Кемеровской, Курской и Тульской областей соответственно. Беспрозванных занимал должность замглавы Минпромторга, Демешин был заместителем генпрокурора.


Прежние главы регионов назначены на федеральные должности:


  • экс-глава Кузбасса Сергей Цивилев — главой Минэнерго;


  • бывший губернатор Курской области Роман Старовойт — руководителем Минтранса;


  • экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов — главой Минпромторга;


  • экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — главой Минспорта;


  • бывший глава Тульской области Алексей Дюмин — помощником президента.


Самым обсуждаемым назначением в новом правительстве стало утверждение Андрея Белоусова на посту министра обороны. Он сменил Сергея Шойгу, возглавлявшего военное ведомство с ноября 2012 года. Белоусов с января 2020-го был первым вице-премьером, курирующим экономику. 

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#губернатор #правительство #владимир путин
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