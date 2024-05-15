Путин назначил губернаторов пяти регионов

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов пяти регионов, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля:





Кемеровской области — Илью Середюка;





Курской области — Алексея Смирнова;





Калининградской области — Алексея Беспрозванных;





Тульской области — Дмитрия Миляева;





Хабаровского края — Дмитрия Демешина.





Середюк, Смирнов и Миляев до назначения были первыми заместителями губернаторов Кемеровской, Курской и Тульской областей соответственно. Беспрозванных занимал должность замглавы Минпромторга, Демешин был заместителем генпрокурора.





Прежние главы регионов назначены на федеральные должности:





экс-глава Кузбасса Сергей Цивилев — главой Минэнерго;





бывший губернатор Курской области Роман Старовойт — руководителем Минтранса;





экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов — главой Минпромторга;





экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — главой Минспорта;





бывший глава Тульской области Алексей Дюмин — помощником президента.





Самым обсуждаемым назначением в новом правительстве стало утверждение Андрея Белоусова на посту министра обороны. Он сменил Сергея Шойгу, возглавлявшего военное ведомство с ноября 2012 года. Белоусов с января 2020-го был первым вице-премьером, курирующим экономику.