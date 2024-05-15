Путин назначил губернаторов пяти регионов

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов пяти регионов, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля:
Кемеровской области — Илью Середюка;
Курской области — Алексея Смирнова;
Калининградской области — Алексея Беспрозванных;
Тульской области — Дмитрия Миляева;
Хабаровского края — Дмитрия Демешина.
Середюк, Смирнов и Миляев до назначения были первыми заместителями губернаторов Кемеровской, Курской и Тульской областей соответственно. Беспрозванных занимал должность замглавы Минпромторга, Демешин был заместителем генпрокурора.
Прежние главы регионов назначены на федеральные должности:
экс-глава Кузбасса Сергей Цивилев — главой Минэнерго;
бывший губернатор Курской области Роман Старовойт — руководителем Минтранса;
экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов — главой Минпромторга;
экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — главой Минспорта;
бывший глава Тульской области Алексей Дюмин — помощником президента.
Самым обсуждаемым назначением в новом правительстве стало утверждение Андрея Белоусова на посту министра обороны. Он сменил Сергея Шойгу, возглавлявшего военное ведомство с ноября 2012 года. Белоусов с января 2020-го был первым вице-премьером, курирующим экономику.
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