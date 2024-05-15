«Про ухудшение состояния не слышал»: директор Носкова рассказал о здоровье артиста, попавшего в больницу

У певца Николая Носкова на фоне пневмонии закупорилась легочная артерия. Состояние артиста врачи оценивают как средней тяжести, сообщает РЕН ТВ. Директор Носкова Александр Качан заявил Daily Storm, что, по его информации, самочувствие певца в настоящее время остается на прежнем уровне.





«Я про ухудшение состояния его здоровья ничего не слышал, честно скажу», — сообщил нашему корреспонденту директор Носкова. При этом Качан посоветовал уточнить детали у жены артиста Марины. Связаться с ней нам пока не удалось.





Народный артист России был экстренно госпитализирован 3 мая. Перед вызовом скорой Носков жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. Жена Николая Носкова позднее подтвердила, что врачи диагностировали пневмонию. Марина также просила поклонников и прессу не паниковать. Она добавила, что курс лечения Носкову нужно было пройти в любом случае.





Николай Носков лечится в отделении пульмонологии. Лечение осложняется рядом серьезных хронических болезней, возникших после перенесенного им в 2017 году инсульта. Ряд Telegram-каналов пишут, что у Носкова якобы развилась дыхательная недостаточность, а усложняет ситуацию дисбактериоз кишечника.





Директор артиста при этом ранее заявлял «Звезде», что концерты Носкова не отменяются и все планы в силе. Качан отмечал, что «люди могут лечиться и поддерживать себя».