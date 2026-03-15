Bild: Конфликт вокруг Ирана расколол команду Трампа на сторонников Вэнса и Рубио

Военная операция США против Ирана привела к расколу в администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает немецкая газета Bild, в команде американского президента образовались два лагеря — сторонников госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.





По данным издания, Рубио поддерживает главу Белого дома в проведении военной кампании, тогда как Вэнс относится к ней скептически и придерживается более сдержанной позиции. Противостояние между политиками уже воспринимается как прелюдия к президентской гонке 2028 года, поскольку оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа.





Как утверждают источники Bild, в настоящее время Трамп отдает предпочтение Рубио. Недавно американский лидер провел опрос среди крупных спонсоров, поинтересовавшись, кто был бы наиболее предпочтительным кандидатом на пост президента.





Спонсоры практически единогласно высказались в пользу госсекретаря. При этом Вэнс сохраняет высокую популярность среди сторонников движения Make America Great America (MAGA).