Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»

Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» — 42-летняя Наталья Скисова. Женщина получила тяжелое ранение и проходила длительное лечение, сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.





«У нее был термоингаляционный ожог лица и ожог дыхательных путей», — сказала юрист.





По ее словам, Скисова лечила последствия ожога и посттравматическое стрессовое расстройство.





Во время концерта памяти, который проводился у здания «Крокус Сити Холла» через девять дней после теракта, Скисова рассказала, что выжила благодаря охраннику Алексею Осанушкову, который вывел ее и других пострадавших из здания. Также после спасения она поблагодарила мужчину, вытащившего ее в бессознательном состоянии из дыма.





Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Сообщалось, что погибли по разным данным до 150 человек, более 600 пострадали.





12 марта суд приговорил 15 фигурантов дела к пожизненным срокам. Это крупнейший приговор по числу таких сроков в России. Еще четверо обвиняемых получили сроки до почти 23 лет колонии.





Выжившие при теракте в «Крокусе» в беседе с Daily Storm выразили сожаление, что не все участники нападения получили пожизненный срок.