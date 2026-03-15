Собянин сообщил об уничтожении за сутки уже 94 летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) вновь отражают массированную атаку беспилотников на Москву. О перехвате дронов в оперативном режиме сообщает мэр столицы Сергей Собянин.





Всего по его информации, опубликованной в канале в мессенджере MAX, за сутки было уничтожено 94 беспилотных летательных аппарата.





На фоне атаки Росавиация в 10:16 сообщила о приостановке обслуживания рейсов во Внуково. Вскоре ограничения анонсировали и в других аэропортах столицы: в Домодедово и Жуковском — с 10:24, в Шереметьево — с 10:41.