Собянин сообщил о перехвате 71 украинского беспилотника за сутки на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, количество сбитых дронов выросло до 71.





Он проинформировал, что месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





К утру 15 марта общее число сбитых на подлете к Москве аппаратов достигло 67.

Атака на Москву стала крупнейшей с начала года. По предварительным данным властей, пострадавших и серьезных разрушений на местах падения обломков не зафиксировано.





Первые беспилотники начали атаковать Москву около 12 часов дня. Интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут, следовало из периодичности сообщений Собянина.