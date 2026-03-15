Новости
Новости 18+
St
Нетаньяху запросил переговоры с Зеленским по борьбе с иранскими дронами
18+
Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обсудить сотрудничество в сфере перехвата иранских беспилотников. Об этом сообщает израильский портал Ynet.


Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что Киев получил соответствующий запрос. По его словам, между украинской и израильской разведками «ни на минуту не прекращаются переговоры». 


Дипломат заявил, что Киев «поддержит всех партнеров, включая Израиль, в этой операции». 


Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины, а самого Зеленского назвал «препятствием на пути к миру». 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

#зеленский #израиль #переговоры #нетаньяху
Загрузка...
Загрузка...