Нетаньяху запросил переговоры с Зеленским по борьбе с иранскими дронами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обсудить сотрудничество в сфере перехвата иранских беспилотников. Об этом сообщает израильский портал Ynet.





Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что Киев получил соответствующий запрос. По его словам, между украинской и израильской разведками «ни на минуту не прекращаются переговоры».





Дипломат заявил, что Киев «поддержит всех партнеров, включая Израиль, в этой операции».





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины, а самого Зеленского назвал «препятствием на пути к миру».