Трамп: С Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским договориться гораздо сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.





«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке», — сказал американский лидер.





Комментарии Трампа прозвучали на фоне критики со стороны мировых лидеров после того, как США ослабили санкции против российской нефти, стремясь сдержать рост цен на мировом рынке, отмечает NBC News.





Ранее в марте Зеленский предлагал помощь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских беспилотников, ссылаясь на опыт украинских военных. Однако Трамп вновь отверг это предложение, заявив, что «не нужна помощь». Он добавил, что «последний человек», от которого США нужна помощь — это Зеленский.





В начале марта президент США уже называл украинского коллегу «препятствием на пути к миру» с Россией.





Он подчеркивал, что Путин готов к переговорам, а Киев, по его мнению, такой готовности не проявляет. При этом глава Белого дома сообщил, что переговорный процесс продолжается.