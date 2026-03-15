Новости
Новости 18+
St
Роза Хайруллина и Агриппина Стеклова представят «Страшные сказки» в «Зарядье»
18+
15 марта в Москве состоится российская премьера музыкального спектакля по итальянским шедеврам эпохи барокко
В концертном зале «Зарядье» 15 марта пройдет первая в России постановка музыкального спектакля «Страшные сказки». Главные роли в проекте исполнят звезды театра и кино — Роза Хайруллина, Агриппина Стеклова и Елизавета Мартинес Карденас. 


Как сообщили в пресс-службе учреждения, в основу постановки легли сюжеты Джамбаттисты Базиле, которые режиссер Роман Мархолиа воплотит в эстетике дерзкой и гротескной барочной мистерии.


Музыкальное сопровождение спектакля подготовил композитор Петр Айду, чьи произведения прозвучат в исполнении оркестра Pratum Integrum. 


По словам режиссера, «Страшные сказки» — это подлинная буффонада, балансирующая на грани дозволенного, где слово и музыка сплетаются в рискованную импровизацию, напоминающую джаз. 


Также в спектакле задействованы актеры Данила Дзыгар, Александр Ведменский и Сергей Хачатуров. Билеты на премьеру уже доступны в сервисе «Мосбилет».


Показ станет ключевым событием второго фестиваля «Московское барокко», который проходит в «Зарядье» с 5 по 31 марта 2026 года. Программа форума объединяет разные направления: от камерной и симфонической музыки до джазовых вариаций на классические темы.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#москва #театр #спектакль #зарядье #фестиваль #постановка
