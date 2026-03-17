Блогер Блиновская не попала в список помилованных Путиным, заявили в СПЧ

Блогер Елена Блиновская не попала в список женщин, помилованных Путиным. Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.





«Туда попали многодетные матери и те, у кого есть близкие на СВО. Пока сам указ по персоналиям нам не показали. Саши Баязитовой [журналистки, приговоренной ранее к пяти годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка] там нет. Как и Елены Блиновской. Ее точно в списке на помилование нет. Да, у нее муж был на СВО, там немножко другая история...», — заявил Daily Storm правозащитник Кабанов.





Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что 23 женщины помилованы в России — соответствующий указ подписал Владимир Путин.





Имена помилованных не раскрываются, это персональные данные, указал глава СПЧ. «Хотелось бы больше, наверное, но тем не менее это не мало, потому что помилования обычно проходит почти индивидуально», — заметил Фадеев.





Все осужденные имеют детей-школьников или младше, сказала ранее РИА Новости правозащитница Ева Меркачева. В декабре 2025 года на встрече СПЧ с Путиным член СПЧ попросила российского лидера помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Президент пообещал, что рассмотрит подобную возможность.





Путин годом ранее помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных условно за преступления небольшой или средней степени тяжести. У них всех были несовершеннолетние дети, одна из женщин — инвалид I группы.





Также в марте того же года были помилованы 52 осужденные — беременные и женщины с детьми, а также родственницы участников боевых действий.