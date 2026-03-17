Болеющая раком Лерчек погасила многомиллионный долг перед ФНС

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом говорится в заявлении ее адвоката.





Сумма задолженности перед УФНС по Кировской области составляла 176 миллионов рублей. На данный момент она полностью погашена, суду предоставили соответствующие документы.





Представитель УФНС сообщил в Гагаринском суде Москвы, что служба пока не получила деньги. В связи с этим суд перенес заседание на 31 марта, передает ТАСС.





Напомним, ранее стало известно, что у Лерчек обнаружили рак желудка на четвертой стадии. Сейчас она проходит лечение. Суд отменил ей домашний арест и приостановил уголовное дело до ее выздоровления.