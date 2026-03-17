В Михайло-Архангельском монастыре в Новосибирской области сообщили, что их скот пока никто не уничтожал

Жители села ранее пожаловались главе СКР на массовое изъятие животных

Михайло-Архангельский монастырь в селе Козиха Фото: m-koziha.cerkov.ru

Скот в Михайло-Архангельском мужском монастыре в селе Козиха в Новосибирской области пока никто не трогал. Об этом Daily Storm сообщили в обители. Жители села ранее пожаловались главе СКР на массовое изъятие животных.


«Монастырь живет своей жизнью, изолированно, отдельно от остальных. У нас не трогали скот, пока никто у нас скот не убивал», — рассказали в монастыре.


В монастырском хозяйстве, как указано на сайте, есть коровник и конюшня. Обитель расположена в селе на Чиковской улице. Судя по фотографиям из интернета, территория рядом с монастырем огорожена.


В Новосибирской области 16 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. С начала марта фермеры из региона жаловались, что у них уничтожают крупный рогатый скот, якобы без анализа на заболевания.


Массовые протесты фермеров прошли, в том числе, в селе Козиха Ордынского района. Жители села записали обращение к главе Следственного комитета. Ведомство проверяет на халатность областной Минсельхоз.

#животные #сельское хозяйство #фермеры #новосибирская область #убой скота
