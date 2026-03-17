В России предложили наказывать журналистов за обвинения без решения суда

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который запрещает журналистам использовать такие формулировки, как «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», до обвинительного заключения. Документ размещен в думской базе данных.





Законопроект вводит понятие «обвинительная информация» — данные, которые прямо или косвенно создают у неопределенного круга людей впечатление о совершении конкретным лицом, будь то физическое или юридическое, противоправных, недобросовестных или вредных действий.





В проекте закона говорится, что использование указанных формулировок и ссылок на проверки, расследования или суды не освобождает от ответственности. Обвинения можно распространять только после вступления приговора в силу. До этого информация должна быть нейтральной и не содержать утверждений о виновности.





Законопроект также устанавливает, что обращения о возможных нарушениях должны рассматриваться только при наличии доказательств, полученных законным путем. Нельзя использовать для внеплановых проверок информацию, полученную с нарушением закона, включая незаконное проникновение, самостоятельный отбор проб или скрытую съемку на объектах с ограниченным доступом.





Также парламентарии предлагают ввести штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.