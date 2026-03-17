Трамп предрек Макрону скорую отставку после того, как тот отказался помогать США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил, что его французский коллега Эммануэль Макрон вскоре покинет свой пост. Так политик прокомментировал отказ Парижа поддержать военные действия Вашингтона в Ормузском проливе.





«Он может очень скоро лишиться должности», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии.





Ранее Макрон заявил, что Франция не станет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива. Глава государства отметил, что Париж не выбирал этот конфликт и не является его участником. Он напомнил, что Франция придерживается оборонительной позиции.





При этом Макрон допустил, что в будущем Париж мог бы взять на себя миссию по обеспечению свободы судоходства, но только после урегулирования конфликта и отдельно от текущих военных операций.