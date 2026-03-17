В кинопарке «Москино» сняли ключевые сцены приключенческого фильма «Весельчак У»
Александр Петров сыграл космического пирата
Новый фильм «Весельчак У» сняли в кинопарке «Москино». Об этом сообщила пресс-служба парка.


«Весельчак У» — новая лента из вселенной «Сто лет тому вперед». Она рассказывает о приключениях одного из самых харизматичных персонажей оригинальной истории. Для съемок в новом павильоне кинопарка создали две масштабные декорации. В них сняли ключевые сцены, включая первую и последнюю.


В главных ролях снимались Александр Петров (Весельчак У), Анастасия Талызина (Катя), Мирон Проворов (Юра), Юлия Пересильд (Ниракса), Никита Ефремов (Тео), Алена Михайлова (Ирия Гай) и другие.


Режиссер-постановщик Александр Андрющенко высоко оценил работу в кинопарке, назвав ее «большой удачей». По его словам, там создана классная и удобная инфраструктура, а возможность строить масштабные декорации и снимать в них является огромным подспорьем для кинематографистов. Андрющенко также выразил благодарность Москве за предоставленные возможности.


Продюсер Михаил Врубель отметил, что кинопарк становится ключевой площадкой для масштабных проектов. В прошлом году для фильма «Буратино» здесь построили настоящий итальянский городок


Фильм выйдет в прокат 15 апреля 2027 года. Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина по развитию киноиндустрии в столице.

