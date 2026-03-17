Кинопарк «Москино» стал самым популярным современным объектом Москвы у туристов

Туристы, приезжающие в Москву, все больше интересуются современными достопримечательностями столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).





Туроператоры Coral Travel, Fun&Sun, «Интурист» и «Алеан» составили список пяти самых популярных достопримечательностей среди гостей. Лидером стал кинопарк «Москино», где туристы хотят узнать больше о закулисье киноиндустрии. На втором месте оказался «Москва-Сити» и смотровая площадка Panorama 360 в башне «Федерация». Экскурсии туда включены во многие туристические программы.





Третье и четвертое места заняли парк «Зарядье» и мультимедийный объект «Матрешка Москвы». Замыкают пятерку лидеров гастрономические пространства, арт-кластеры и семейные парки, такие как «ГЭС-2», «Винзавод» и «Остров мечты».