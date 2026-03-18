Атака дронов на Краснодар: один погибший, повреждены три многоэтажки и десятки машин
В Краснодаре в результате ночной атаки украинских беспилотников погиб один человек. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.


По словам главы региона, ВСУ нанесли удар по многоквартирным жилым домам в центре города. Повреждены три дома, а в одной из квартир начался пожар.


В оперативном штабе уточнили, что в Центральном округе обломки беспилотника повредили частный дом и семь машин на парковке отеля. В Прикубанском округе разрушены кровля многоквартирного дома, балкон и квартира. Осколками также повреждено около десяти автомобилей.


Глава города Евгений Наумов сообщил, что обломки дронов повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи, что привело к частичному отключению электричества. Пострадали остекление многоэтажки, частные дома и дворы.


На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, кроме погибшего, пострадавших нет.

#краснодар #всу #атака
