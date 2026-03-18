Новости
Новости 18+
St
В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в православном храме
18+
Новости

В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в православном храме

Он получил задание от украинского куратора

Силовики задержали подростка, который планировал устроить теракт в православном храме Уфы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.


Шестнадцатилетний житель Уфы через мессенджер был завербован участником запрещенной в России международной террористической организации под псевдонимом Мансур аль-Украини, проживающим на территории Украины. По заданию куратора подросток занимался идеологической обработкой учеников старших классов и колледжей, пытаясь вовлечь их в террористическую деятельность.


Спустя некоторое время он планировал сделать взрывное устройство и совершить теракт. В итоге его задержали. Во время обысков у него нашли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств и совершению терактов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#теракт #уфа #подросток
Загрузка...
Загрузка...