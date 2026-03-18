Telegram за сутки заблокировал больше 114 тысяч каналов

Мессенджер Telegram по итогам вторника заблокировал 114 348 групп и каналов. Как следует из статистики платформы, это максимальный суточный показатель с 10 марта, когда под ограничения попало 102 612 сообществ.





С начала марта заблокировано 1 547 231 группа и канал. Из них 9439 связаны с терроризмом. С начала 2026 года общее число удаленных сообществ превысило 10,1 миллиона, среди которых 41 619 признаны террористическими, передает РИА Новости.





Руководство мессенджера отмечает, что с 2015 года модерация основана на жалобах пользователей и активном мониторинге с применением машинного обучения. В 2024 году к этим методам добавились технологии на базе искусственного интеллекта.





Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер на 35 миллионов рублей за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой в России ограничен.