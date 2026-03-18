Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске покончил с собой в СИЗО

Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, покончил с собой. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Собеседник рассказал, что обвиняемый покончил с собой в три часа ночи 18 марта. Его тело нашли в следственном изоляторе.





Напомним, девочка пропала 24 февраля, когда утром вышла из дома выгуливать собаку. Питомец вернулся один. 26 февраля девочку нашли живой, подозреваемого задержали. По данным СМИ, ребенка удерживали в квартире. О случившемся также знала сожительница похитителя.