Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Трамп проигнорировал встречу с Зеленским в Мюнхене и не получил в подарок «военный» iPad

На нем отображается информация о боевых действиях

Владимир Зеленский хотел подарить Дональду Трампу iPad с возможностью в реальном времени отслеживать удары беспилотников и ракет. Однако встреча так и не состоялась, пишет в X корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.


Встреча политиков должна была состояться в рамках февральской Мюнхенской конференции по безопасности. Журналист ссылается на интервью с украинским лидером, которое было записано в том месяце.


«Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят — беспилотники, ракеты и так далее», — пояснил Зеленский.


В итоге подарок от украинского лидера получил британский король Чарльз.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#владимир зеленский #подарок #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...