Трамп проигнорировал встречу с Зеленским в Мюнхене и не получил в подарок «военный» iPad

Владимир Зеленский хотел подарить Дональду Трампу iPad с возможностью в реальном времени отслеживать удары беспилотников и ракет. Однако встреча так и не состоялась, пишет в X корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.





Встреча политиков должна была состояться в рамках февральской Мюнхенской конференции по безопасности. Журналист ссылается на интервью с украинским лидером, которое было записано в том месяце.





«Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят — беспилотники, ракеты и так далее», — пояснил Зеленский.





В итоге подарок от украинского лидера получил британский король Чарльз.