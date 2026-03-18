Гитлер, Зелинский и Сука борются за кресло мэра на выборах во Франции

В коммуне Арси-сюр-Об во Франции в финале муниципальных выборов за пост мэра соперничают кандидаты с фамилиями, напоминающими имена известных исторических и политических личностей — Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Figaro.





По итогам первого тура, прошедшего 15 марта, действующий мэр Шарль Гитлер лидирует с 37,81% голосов. На втором месте Анни Сука с 32,20%, третьим стал Антуан Рено-Зелинский, набравший 29,99%.





Второй тур состоится 22 марта. В этот день определят новых мэров Парижа и других крупных городов.