Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Гитлер, Зелинский и Сука борются за кресло мэра на выборах во Франции

По итогам первого тура лидирует Гитлер

В коммуне Арси-сюр-Об во Франции в финале муниципальных выборов за пост мэра соперничают кандидаты с фамилиями, напоминающими имена известных исторических и политических личностей — Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Figaro.


По итогам первого тура, прошедшего 15 марта, действующий мэр Шарль Гитлер лидирует с 37,81% голосов. На втором месте Анни Сука с 32,20%, третьим стал Антуан Рено-Зелинский, набравший 29,99%.


Второй тур состоится 22 марта. В этот день определят новых мэров Парижа и других крупных городов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#выборы #франция #зеленский #гитлер
