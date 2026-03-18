СПЧ пожаловался на оскароносный фильм «Господин Никто против Путина» из-за кадров с российскими детьми

Изображения российских детей в документальном фильме Mr. Nobody Against Putin («Господин Никто против Путина»), который получил «Оскар», были использованы незаконно. Об этом сообщили в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России.





СПЧ направил обращения в оргкомитет премии «Оскар» и ЮНЕСКО. Они обеспокоены возможным нарушением прав несовершеннолетних при создании фильма.





В письме говорится, что большая часть материалов для фильма была снята в российском образовательном учреждении во время школьных мероприятий. Съемку проводил сотрудник школы, и изначально она предназначалась для внутреннего использования. Однако видео с изображением несовершеннолетних попало к третьим лицам и было использовано в коммерческом фильме, который получил международное распространение.





СПЧ утверждает, что изображения детей использовались без согласия родителей или законных опекунов, что нарушает международные нормы и этические стандарты. В обращении приводятся статьи 3 и 16 Конвенции ООН о правах ребенка, которые гарантируют защиту частной жизни и уважение интересов детей.





Родители уже обратились в соответствующие органы. СПЧ призывает Академию проверить соблюдение прав детей при создании фильма и выяснить, было ли должным образом получено согласие на использование их изображений.