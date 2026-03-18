Польский суд разрешил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщили близкие ученого в Telegram-канале.





Защита намерена обжаловать решение, добиваясь его отмены в вышестоящей инстанции. Адвокаты настаивают, что экстрадиция несет прямую угрозу жизни и здоровью Бутягина в случае помещения в украинский СИЗО. Кроме того, по их мнению, суд на Украине может не соответствовать стандартам справедливого суда, закрепленным в статье 6 Европейской конвенции по правам человека.





Защита указала на отсутствие доказательств обвинения. В материалах дела, включая экспертное заключение, на которое опирается украинская сторона, нет подтверждений разрушения памятника археологии, а сумма ущерба ничем не обоснована. Адвокаты также подчеркивают, что инкриминируемое Бутягину деяние — проведение раскопок без разрешения — согласно Уголовному кодексу Украины не предусматривает лишения свободы и, следовательно, не является экстрадиционным преступлением.





Кроме того, сторона защиты обращает внимание на истечение срока давности: предполагаемое разрушение памятника, согласно материалам обвинения, относится к 2014–2019 годам, а предельный срок наступил 1 января 2024 года — еще до предъявления обвинения в октябре 2024-го.





Бутягин был задержан в Варшаве в начале декабря 2025 года по запросу Украины, где с 2024 года находится в розыске. Российского ученого обвиняют в проведении незаконных раскопок на территории Керчи после 2014 года и частичном разрушении объекта культурного наследия с причинением ущерба на сумму 4,8 миллиона долларов. Сам археолог вину не признает, настаивая на том, что его работа велась в интересах мировой науки, а археологический памятник не мог остаться без присмотра ученых.