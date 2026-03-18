Депутата Свинцова исключили из ЛДПР из-за жалоб избирателей и порочащих действий

Президиум Высшего Совета ЛДПР единогласно принял решение об исключении депутата Андрея Свинцова из партии. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар в Telegram.





В официальном заявлении говорится, что поводом стали «действия, порочащие репутацию ЛДПР», массовые жалобы со стороны жителей России, а также требования всех региональных отделений партии. Решение принято без предварительных совещаний.





Ранее сообщалось, что Свинцова хотят исключить из фракции в Госдуме за слишком громкие заявления о Telegram. Он говорил, что пользоваться мессенджером после блокировки в России не получится даже с VPN.





Также он заявил, что россияне ради безопасности смогут вовсе обойтись без интернета. В декабре 2025 года депутат попал в скандал с продажей мест на круглые столы в Госдуме, в чем якобы были замешаны двенадцать помощников Свинцова.