Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов будет курировать международное направление Росаккредагентства

Лишенный мандата экс-депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов устроился на работу в Росаккредагентство, подведомственное Рособрнадзору. Он рассказал Daily Storm, что будет курировать международное направление организации.





«Формируется новая команда. Учитывая, что я окончил МПГУ и имею большой опыт работы в законодательной власти, получил это предложение. Буду курировать международное направление. Все, что касается признания дипломов иностранных специалистов, — чтобы не было фальшивых. А также подтверждение качества образования российских граждан, если дипломы были получены еще в советское время в одной из республик», — поделился Власов.





Политик добавил, что даже на прошедшем ПМЭФ большое количество вопросов было посвящено именно образованию. Поэтому на новом посту предстоит много работы, убежден Власов.





Экс-депутат также заверил, что при приеме на работу у него не возникло проблем из-за скандала с лишением мандата, исключением из партии и связью с бизнесменом Евгением Пригожиным.





«О человеке судят по его работе, а что было раньше — было раньше. <...> У нас в Рособрнадзоре до своего избрания депутатом ЛДПР работал вице-спикер Борис Чернышов. Так что Рособрнадзор для партийцев — направление достаточно известное», — сказал бывший жириновец.





Из-за нового назначения Власов приостановил участие в избирательной кампании в Мосгордуму. Однако в будущем он планирует вернуться в Госдуму в составе нового созыва.





«История с Мосгордумой — это, конечно, хорошо, но у меня сейчас нет времени на проведение публичных мероприятий, раздачу семян и всяких таких вещей. Может быть, с выборами в Госдуму следующего созыва — это вопрос. Но пока есть очень большой фронт работ», — сообщил о планах бывший парламентарий.





1 ноября 2023 года члена ЛДПР Василия Власова лишили мандата депутата Госдумы за многочисленные прогулы заседаний. В декабре Власов опубликовал в своем Telegram-канале новость о собственном исключении из партии «За предательство интересов ЛДПР». По его словам, это сделали еще неделю назад в местном отделении партии, а не по решению съезда или высшего совета ЛДПР. В начале 2024 года стало известно, что бывший либерал-демократ зарегистрировался на праймериз партии «Справедливая Россия — За правду» для участия в выборах в Мосгордуму.