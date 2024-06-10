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В России индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года
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Число граждан такой категории превышает семь миллионов 800 тысяч человек undefined
Новости

В России индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года

Число граждан такой категории превышает семь миллионов 800 тысяч человек

Правительство России примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.


Он подчеркнул, что сегодня их количество составляет «свыше семи миллионов 800 тысяч человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке». 


Премьер обратил внимание, что нужно «создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов». 


Индексация пенсий работающих пенсионеров в России была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным в декабре 2015-го.

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#михаил мишустин #пенсии #индексация
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