В России индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года

Правительство России примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.





Он подчеркнул, что сегодня их количество составляет «свыше семи миллионов 800 тысяч человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке».





Премьер обратил внимание, что нужно «создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов».





Индексация пенсий работающих пенсионеров в России была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным в декабре 2015-го.