Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, что Владимир Зеленский стал главной проблемой для страны.





Она поделилась, что не видела банковских счетов Зеленского, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, возникает вопрос, как президент может ничего не знать.





Мендель добавила, что самую большую выгоду от конфликта Москвы и Киева получает именно нынешний украинский лидер. Она пояснила, что Зеленский до сих пор остается у власти только из-за боевых действий.





«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ», — резюмировала Мендель.





По ее словам, большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации.





Официально полномочия президента на Украине истекли 20 мая 2024 года. Выборы в стране до сих пор не проводились.