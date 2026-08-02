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Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины
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Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины

Она заявила, что политик получает выгоду от конфликта с Россией

Daily Storm

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, что Владимир Зеленский стал главной проблемой для страны. 


Она поделилась, что не видела банковских счетов Зеленского, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, возникает вопрос, как президент может ничего не знать.


Мендель добавила, что самую большую выгоду от конфликта Москвы и Киева получает именно нынешний украинский лидер. Она пояснила, что Зеленский до сих пор остается у власти только из-за боевых действий.


«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ», — резюмировала Мендель.


По ее словам, большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации.


Официально полномочия президента на Украине истекли 20 мая 2024 года. Выборы в стране до сих пор не проводились. 

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#украина #владимир зеленский #политика