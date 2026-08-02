У берегов Индонезии загорелся паром, пять человек погибли, 41 пропал без вести

У берегов индонезийского острова Ява загорелся паром Mutiara Sentosa 2, на борту которого находился 271 человек, сообщает Associated Press. Погибли по меньшей мере пять человек, еще 41 числится пропавшим без вести.





Судно следовало из города Сурабая на Яве в город Макассар на острове Сулавеси. На борту находились 232 пассажира и 39 членов экипажа. Пожар произошел рано утром, капитан успел подать сигнал бедствия, но вскоре контакт с ним был потерян.





Находившиеся поблизости суда помогли эвакуировать сотни человек. Однако грузовое судно Meratus Project 3 не смогло приблизиться к горящему парому, так как перевозило легковоспламеняющиеся грузы.





В итоге эвакуацию начали буксир и еще один корабль.Причины возгорания пока не установлены.