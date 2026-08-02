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В Приморье обрушился мост во время движения автомобиля
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В Приморье обрушился мост во время движения автомобиля

За рулем находилась девушка

Daily Storm

В Шкотовском округе Приморского края обрушился мост в момент, когда по нему проезжал автомобиль. За рулем находилась девушка — она не пострадала, пишет портал VL. 


Иномарка сорвалась в разлом, который образовался из-за размыва подъезда к мосту. Девушке помогли выбраться сотрудники МЧС и очевидцы. Прокуратура проводит проверку. 


Разрушение стало результатом мощного паводка, накрывшего Приморский край. Подтоплены жилые дома и сотни приусадебных участков, в нескольких округах нарушено транспортное сообщение. Сильнее всего пострадали Чугуевка, Яковлевский округ и Спасск-Дальний — вода повредила имущество, затопила дома и уничтожила часть урожая.


Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что паводковая ситуация стабилизируется, уровень воды идет на спад. Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии и отводить воду с улиц.

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#обрушение #чп #мост #приморский край #владивосток