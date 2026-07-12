Человек Миндича: глава «Нафтогаза» Корецкий может стать премьер-министром Украины

Глава компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий может стать новым премьер-министром Украины. Об этом сообщает издание «Страна».





Он является «человеком» Тимура Миндича — приближенного Владимира Зеленского и фигуранта громкого коррупционного скандала. По данным СМИ, Корецкого ввели в окружение Зеленского в конце 2022 года для управления отобранной у Игоря Коломойского «Укрнафтой», а позже назначили главой «Нафтогаза».





После того как Миндич стал фигурантом дела НАБУ («операция «Мидас» о преступной схеме в энергетике) и покинул Украину, Корецкий активно пытался дистанцироваться от его имиджа и занялся собственным пиаром. В НАБУ заочно предъявили Миндичу обвинения и обнародовали фрагменты записей из его квартиры — всего около тысячи часов аудио.





Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал отставку премьер-министра Юлии Свириденко, а также перестановки в правительстве и силовых структурах.