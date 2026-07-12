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Зеленский анонсировал отставку премьер-министра и перемены в силовых структурах
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Зеленский анонсировал отставку премьер-министра и перемены в силовых структурах

Глава правительства Свириденко займется другой работой

Анна Иванова
Глава правительства Свириденко займется другой работой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.


По его словам, решение продиктовано необходимостью изменений, и он уже предложил Свириденко возглавить новое направление работы. Зеленский уточнил, что рассчитывает провести перестановки совместно с депутатами Рады.


Свириденко занимала пост главы правительства менее года — до этого она руководила Министерством экономики. Ее предшественник Денис Шмыгаль был отправлен в отставку 16 июля 2025 года, что привело к роспуску всего кабмина, а новый состав был утвержден парламентом на следующий день.


Помимо этого, президент анонсировал перестановки в силовых ведомствах.

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