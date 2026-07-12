Зеленский анонсировал отставку премьер-министра и перемены в силовых структурах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.





По его словам, решение продиктовано необходимостью изменений, и он уже предложил Свириденко возглавить новое направление работы. Зеленский уточнил, что рассчитывает провести перестановки совместно с депутатами Рады.





Свириденко занимала пост главы правительства менее года — до этого она руководила Министерством экономики. Ее предшественник Денис Шмыгаль был отправлен в отставку 16 июля 2025 года, что привело к роспуску всего кабмина, а новый состав был утвержден парламентом на следующий день.





Помимо этого, президент анонсировал перестановки в силовых ведомствах.