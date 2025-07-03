Что ожидает посетителей площадок «Театрального бульвара» до конца лета

На площадках «Театрального бульвара» за месяц уже состоялось почти 900 мероприятий, в том числе 350 спектаклей. Об этом сообщили в Департаменте культуры Москвы.





Программа фестиваля включает десятки направлений — от классических драматических, музыкальных постановок, спектаклей театра кукол и цирковых представлений до экспериментальных форматов.





С 1 июля на Патриарших прудах установлена новая камерная сцена фестиваля, на которой до конца лета пройдет около 100 театрализованных представлений.





Помимо этого, ввиду высокого интереса зрителей к мероприятиям в амфитеатре музейного парка «Политех» решено продлить его работу до 31 августа. Зрители увидят еще около 50 спектаклей, анонсировал глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин.