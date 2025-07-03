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Что ожидает посетителей площадок «Театрального бульвара» до конца лета
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Власти сообщили, что планируют продлить работу амфитеатра музейного парка «Политех» до 31 августа undefined
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Что ожидает посетителей площадок «Театрального бульвара» до конца лета

Власти сообщили, что планируют продлить работу амфитеатра музейного парка «Политех» до 31 августа

На площадках «Театрального бульвара» за месяц уже состоялось почти 900 мероприятий, в том числе 350 спектаклей. Об этом сообщили в Департаменте культуры Москвы. 


Программа фестиваля включает десятки направлений — от классических драматических, музыкальных постановок, спектаклей театра кукол и цирковых представлений до экспериментальных форматов. 


С 1 июля на Патриарших прудах установлена новая камерная сцена фестиваля, на которой до конца лета пройдет около 100 театрализованных представлений. 


Помимо этого, ввиду высокого интереса зрителей к мероприятиям в амфитеатре музейного парка «Политех» решено продлить его работу до 31 августа. Зрители увидят еще около 50 спектаклей, анонсировал глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

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