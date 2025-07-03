Новости
Новости 18+
St
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Михаил Гудков
18+
Даже после назначения на высокую должность военный по-прежнему выезжал на позиции морпехов undefined
Новости

В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Михаил Гудков

Даже после назначения на высокую должность военный по-прежнему выезжал на позиции морпехов

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ генерал-майор Михаил Гудков. О смерти генерала сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — написал политик в Telegram. 


По словам главы региона, Гудков «погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».


До назначения на пост заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майор Гудков занимал должность командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. О его переводе на новую работу сообщал президент России Владимир Путин во время своего визита на атомную подлодку «Архангельск» в марте этого года. 

#военнослужащие #курская область #вмф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...