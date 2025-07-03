В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Михаил Гудков

«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — написал политик в Telegram.





По словам главы региона, Гудков «погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».





До назначения на пост заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майор Гудков занимал должность командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. О его переводе на новую работу сообщал президент России Владимир Путин во время своего визита на атомную подлодку «Архангельск» в марте этого года.