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Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП
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Ему было 28 лет undefined
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Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Ему было 28 лет

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии по футболу Диогу Жота погиб в автокатастрофе в возрасте 28 лет. Об этом пишет издание Marca.

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ДТП произошло в четверг утром в провинции Самора на северо‑западе Испании, футболист был в машине со своим 26‑летним братом Андре Силвой (игроком клуба второго португальского дивизиона «Пенафиел»). 


Автомобиль съехал с дороги и загорелся. Врачи оперативно прибыли на место ДТП, но было слишком поздно: им оставалось только зарегистрировать смерть двух человек.


В конце июня Диогу Жота сообщил, что женился. Меньше суток назад футболист опубликовал в соцсетях фотографии и видео со свадьбы. Пара встречалась с 2013 года и воспитывала троих детей. 

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