Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

ДТП произошло в четверг утром в провинции Самора на северо‑западе Испании, футболист был в машине со своим 26‑летним братом Андре Силвой (игроком клуба второго португальского дивизиона «Пенафиел»).





Автомобиль съехал с дороги и загорелся. Врачи оперативно прибыли на место ДТП, но было слишком поздно: им оставалось только зарегистрировать смерть двух человек.





В конце июня Диогу Жота сообщил, что женился. Меньше суток назад футболист опубликовал в соцсетях фотографии и видео со свадьбы. Пара встречалась с 2013 года и воспитывала троих детей.