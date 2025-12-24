CNN сообщил о гибели 29 украинских уклонистов на границе с Румынией

По меньшей мере 29 украинских мужчин, пытавшихся уклониться от мобилизации, погибли при попытке нелегально пересечь границу с Румынией. Об этом сообщает телеканал CNN.





Как рассказал спасатель Ден Бенг, украинские уклонисты, как правило, погибают, пытаясь преодолеть горные перевалы или переплыть реку Тиса, отделяющую Румынию от юго-западной Украины. Всего команда Бенга за четыре года конфликта задержала 377 украинцев на границе. Многие беглецы не имеют необходимого снаряжения и рискуют получить травмы или погибнуть от истощения.





По данным телеканала, всего более 30 тысяч мужчин незаконно пересекли румынскую границу с начала конфликта, получив там временную защиту. Украинская погранслужба сообщает о более чем 25 тысячах задержанных при попытках уйти в Румынию.





Уклонисты также пытаются бежать в Молдавию, Венгрию, Белоруссию и другие страны, часто прибегая к помощи контрабандистов, которые подкупают пограничников и дистанционно направляют беженцев.