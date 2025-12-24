ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе «Транснефти» в Тюменской области, диверсант ликвидирован

Сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть» в Тюменской области и ликвидировали диверсанта. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.





В публикации говорится, что мужчина был участником одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, он действовал по заданию спецслужб Украины. Диверсант получил инструкции по сборке взрывного устройства, приобрел комплектующие и спрятал их в тайнике. При попытке извлечь средства для окончательной сборки 24 декабря он был задержан, но оказал вооруженное сопротивление и в итоге был ликвидирован.





По данным ФСБ, теракт готовил гражданин России, который родился в Винницкой области Украины. Он контактировал с украинским куратором через мессенджер и собирал разведывательную информацию об объектах нефтегазовой отрасли.





Ведомство также опубликовало видео с места операции, на котором заметно, что задержанный был вооружен пистолетом и снайперской винтовкой.