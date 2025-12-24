Собянин: В колледжах обновлено и создано около 1,5 тысячи лабораторий и мастерских

В рамках программы модернизации в колледжах Москвы было обновлено и создано около 1,5 тысячи лабораторий и мастерских. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.





«В городских колледжах было обновлено и создано заново порядка 1,5 тысячи учебных лабораторий и мастерских. До 2027 года планируется обновить еще 600 лабораторий и полностью на 100% завершить эту программу», — сказал градоначальник.





Собянин отметил, что все они оснащены станками, инструментами и оборудованием, идентичным тому, что применяется на реальных производствах. Кроме того, власти столицы планируют до 2031 года построить семь инновационных образовательных кампусов, чтобы разместить в них 60 тысяч студентов.