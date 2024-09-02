CNN: США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро

США арестовали самолет президента Венесуэлы. Принадлежащий Николасу Мадуро борт направили во Флориду, пишет CNN.





По данным телеканала, воздушное судно арестовали, так как оно было приобретено в обход американских санкций. В понедельник оно было переправлено из Доминиканской Республики во Флориду.





Самого президента Венесуэлы на борту, предварительно, не было. В офисе Мадуро никак не комментировали сообщения CNN. Телеканал отмечает, что отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой уже давно стали холодными, а арест самолета лишь способствует дальнейшей эскалации.





Неназванный американский чиновник заявил CNN, что захват самолета главы иностранного государства — «неслыханное событие для уголовных дел». При этом он отметил, что таким образом Вашингтон «посылает четкий сигнал, что никто не стоит выше закона».





Самолет, стоимость которого оценивается примерно в 13 миллионов долларов, в последние месяцы находился в Доминиканской Республике. В конфискации участвовали несколько федеральных агентств, в том числе Агентство национальной безопасности, Бюро промышленности и безопасности, а также Министерство юстиции США.